Число случаев COVID-19 в мире превысило 565 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 565 млн 198 тыс. 16, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 374 тыс. 340 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
США - 89 млн 830 тыс. 640 и 1 млн 243 тыс. 858.
Индия - 43 млн 783 тыс. 62 и 525 тыс. 785.
Бразилия - 33 млн 397 тыс. 814 и 675 тыс. 871.
Франция - 33 млн 375 тыс. 449 и 152 19.
Германия - 29 млн 994 тыс. 679 и 771 тыс. 533.
Великобритания - 23 млн 280 тыс. 957 и 182 тыс. 262 (данные на утро четверга, позднее не обновлялись).
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро среды - 820,0. В Индии на 1 млн жителей скончались 373 человека, Бразилии - 3 тыс. 134, Франции - 2 тыс. 303, Германии - 1 тыс. 693, Великобритании - 2 тыс. 646. Данные по США не приводятся.
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