Объем пассажироперевозок в Азербайджане за полугодие увеличился на 37%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-июне 2022 года составил 762 млн 526,4 тыс. человек, что на 37,4% больше показателя 6 месяцев 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
По железной дороге перевезено 2 млн 127,8 тыс. человек (рост на 90,8%), морским транспортом - 9,9 тыс. человек (рост на 57,1%), воздушным транспортом - 824,7 тыс. человек (рост в 2,4 раза).
Кроме этого, автомобильным транспортом в январе-июне перевезено 660 млн 2222 тыс. пассажиров (рост на 21,7%). При этом автобусами в указанный период перевезено 622 млн 957,2 тыс. пассажиров (рост на 25,8%), такси - 37 млн 264,8 тыс. человек (спад на 21,2%).
Бакинский метрополитен, который возобновил работу с 31 мая 2021 года, обслужил в январе-июне 2022 года 99 млн 342 тыс. человек (рост в 8,9 раза).
Как сообщалось ранее, из-за пандемии коронавируса COVID-19, в Азербайджане в 2020-2021гг периодически применялись ограничения на перевозки. В частности, до сих пор сохраняются определенные ограничения на авиаперевозки, перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом.
Б.Рустамбеков
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