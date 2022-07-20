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Транспорт и связь 20.07.2022 10:59

Грузоперевозки в Азербайджане в январе-июне увеличились на 11%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-июне 2022 года составил 102 млн 592,8 тыс. тонн, что на 11,2% больше показателя аналогичного периода 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 77,6%, на долю госсектора - 22,4%. Объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий за январь-июне 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился на 11,3%.

По железной дороге перевезено 8 млн 586,6 тыс. тонн (включая транзитные грузы), что на 18,9% больше показателя января-июня 2021 года.

Морским транспортом перевезено 3 млн 709,9 тыс. тонн различных грузов (рост на 32,1%), автомобильным транспортом - 57 млн 977,9 тыс. тонн (рост на 11%), воздушным - 244,6 тыс. тонн (рост на 7,3%). По внутренним нефтепроводам за отчетный период транспортировано 17 млн 747,2 тыс. тонн нефти (рост на 1,7%).

Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ТРАНСПОРТ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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