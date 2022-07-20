«Дочка» AzerGold направит около $7,3 млн на геологоразведку и ряд исследований на месторождениях железной руды на западе Азербайджана

ООО "Dashkesan Demir Filiz" (дочернее предприятие ЗАО "AzerGold") направит около 12,4 млн манатов на проведение геологоразведки, топографического планирования, гидрогеологического и геологического мониторинга на месторождениях железной руды.
Согласно данным сайта www.etender.gov.az, общество по итогам конкурсного отбора подписало контракт на выполнение соответствующих работ с ЗАО "Azdagmedenistismar".
Стоимость договора - 12 млн 391 тыс. 308,62 манатов (порядка $7,3 млн по текущему курсу -ИФ).
Как сообщалось, ЗАО "AzerGold" планирует в конце 2022 года начать производство концентра железной руды на Дашкесанской группе рудных месторождений (на западе Азербайджана -ИФ). В 2024 году компания планирует начать производство железорудного сырья DRI (железо прямого восстановления).
ЗАО "AzerGold" к 2036 году ожидает доходы от разработки месторождений железной руды в Дашкесанском районе в объеме 4,9 млрд манатов ($2,9 млрд - ИФ).
По оценкам общества, ввод в эксплуатацию Дашкесанской группы рудных месторождений до 2035 года внесет вклад в ВВП Азербайджана на уровне 6,8 млрд манатов. Налоговые и социальные платежи AzerGold в госбюджет в рамках проекта к этому периоду составят 556 млн манатов. При реализации этих проектов количество прямых и косвенных рабочих мест (с учетом коэффициента мультипликатора), по прогнозам, увеличится до 3,3 тыс. человек.
Компания также за счет Дашкесанского рудного проекта рассчитывает снизить зависимость страны от импорта металлургической продукции, которая в среднем составляет 1,7 млрд манатов в год и стать экспортером металлургической продукции.
В обществе считают, что разработка Дашкесанских рудных месторождений железной руды позволит также наладить в Азербайджане выпуск изделий из плоской стали, для которой требуется высококачественное сырье и использование металлических отходов для этих целей не возможно.
Дашкесанский железорудный участок интенсивно эксплуатировался с 1954 по 1994 год. За этот период было добыто 92 млн т руды из оцениваемых в 350 млн тонн общих запасов. С 1994 по 1997 год эксплуатация велась частично.
Дашкесанский железорудный участок включает 6 месторождений: "Северо-Восток", "Северо-Запад", "Юго-Восток", "Юго-Запад", "Демиров", "Дердере".
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 августа 2020 года подписал распоряжение о мерах по разработке железорудных месторождений в Дашкесане.
ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных месторождений Човдар, Агйохуш, Тюлаллар, Мерех, месторождения полиметаллических руд Филизчай, месторождения Мазымчай, участков Кюрякчай, Гейдаг, золотоносного участка Дагкесемен и Дашкесанской группы месторождений железной руды.
Н.Аббасова
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