Президент Алиев посещает Сумгайыт

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду посещает город Сумгайыт, сообщает сайт главы государства.
Алиев в ходе поездки принял участие в церемонии открытия и закладки новых производственных предприятий в Сумгайытском химико-промышленном парке.
Президент также ознакомился с работами по капремонту и реконструкции на Аллее Шехидов в Сумгайыте и принял участие в открытии Сумгайытского регионального центра "ASAN xidmet" №2.
Э.Шафиев
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