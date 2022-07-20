Президент Алиев посещает Сумгайыт

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду посещает город Сумгайыт, сообщает сайт главы государства. Алиев в ходе поездки принял участие в церемонии открытия и закладки новых производственных предприятий в Сумгайытском химико-промышленном парке. Президент также ознакомился с работами по капремонту и реконструкции на Аллее Шехидов в Сумгайыте и принял участие в открытии Сумгайытского регионального центра "ASAN xidmet" №2. Э.Шафиев

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