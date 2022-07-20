Во Франции удалось остановить распространение лесных пожаров

Пожарные во Франции остановили распространение сильных природных пожаров в департаменте Жиронда, сообщают французские СМИ.
Префект департамента Фабьен Бюксьо отметила, что в тушении пожаров удалось добиться "значительных результатов". "Благодаря действиям пожарных на земле и в воздухе распространение огня теперь остановлено", - приводят французские СМИ слова Бюксьо.
В ликвидации пожаров задействовано около 2 тыс. пожарных, а также специализированная авиация. К настоящему моменту огонь уже уничтожил свыше 20 тыс. гектаров лесных массивов.
Ожидается, что позже в среду президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Жиронду, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией с лесными пожарами и пообщаться с пожарными.
Смог от пожаров вечером во вторник ощущался в Парижском регионе.
Лесные пожары на юго-западе Франции бушуют на фоне аномально жаркой погоды. Накануне на западе Франции, в основном вдоль "атлантического фасада", как называют в стране океанское побережье, в 64 коммунах побиты абсолютные рекорды жары. Например, в коммуне Бискаррос на юго-западе страны (департамент Ланды) было зарегистрировано 42,6 градуса по Цельсию и 42 градуса по Цельсию - в Нанте (департамент Атлантическая Луара).
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