Азербайджан увеличил в I полугодии экспорт химпродукции в 3,4 раза, выручку -в 5 раз

Азербайджан в I-ом полугодии 2022 года экспортировал 418 тыс. 621,26 тонн химпродукции, что в 3,4 раза выше показателя аналогичного периода 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
Выручка от экспорта химической продукции составила $188 млн 457,92 тыс. (рост в 5,3 раза).
При этом доля химпродукции в общем объеме экспорта в отчетный период составила 1,02%, в структуре ненефтяного экспорта - 12,93%.
По данным таможни, экспорт азотных удобрений из Азербайджана в январе-июне 2022 года составил 153 тыс. 26,51 тонну (рост в 4,3 раза) на $98 млн 783,39 тыс. (рост в 12,9 раза). Доля удобрений в общем объеме экспорта в отчетный период составила 0,53%, в структуре ненефтяного экспорта - 6,78%.
В Азербайджане производством азотных удобрений занимается карбамидный завод SOCAR Carbamide Plant, введенный в эксплуатацию 16 января 2019 года. В июне 2019 года предприятие начало экспорт азотных удобрений.
Завод включает три производственных участка: аммиак; карбамид; карбамидные гранулы. Мощность предприятия составляет 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида в сутки.
Основными рынками сбыта являются Турция, страны Черноморского региона и Средиземноморья.
Общая стоимость строительства завода составила 780 млн евро, из которых 197 млн евро составили средства, выделенные из госбюджета Азербайджана, 500 млн евро - заемные средства, 80-85 млн евро - налоговые и прочие отчисления в бюджет в ходе строительства, которые выплатила компания SOCAR из собственных средств.
Н.Аббасова
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