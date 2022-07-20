Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

19.07 $/bbl +/- WTI 104.22 +1.62 Brent 107.35 +1.08

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 20.07.2022 14:38

США обещают дополнительную помощь Молдове почти на $65 млн

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обещал Молдове дополнительную помощь в размере почти $65 млн.

Как сообщила в среду "Интерфаксу" пресс-служба молдавского правительства, речь об этом шла на встрече Блинкена с премьер-министром республики Натальей Гаврилицей в Вашингтоне.

"Госсекретарь и премьер-министр также обсудили намерение США выделить дополнительные $64,5 млн для поддержки долгосрочной демократической и экономической устойчивости Молдавии, а также чтобы помочь Молдавии защищать свой суверенитет. С 24 февраля США выделили Молдавии почти $75 млн в качестве гуманитарной помощи и почти $124 млн в качестве экономической и в области безопасности", - говорится в сообщении.

В сообщении Госдепа, в свою очередь отмечается, что в ходе встречи обсуждалась энергетическая безопасность Молдавии и гуманитарная ситуация, сложившаяся в республике из-за событий на Украине.

Кроме того, Блинкен поздравил Молдавию с получением статуса кандидата в члены ЕС, а также с достигнутым прогрессом в реализации реформ, направленных на продвижение европейской интеграции.

"Соединенные Штаты Америки будут продолжать поддерживать суверенитет, территориальную целостность и программу демократических реформ в Молдавии", - написал Блинкен в социальных сетях по итогам встречи с Гаврилицей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, США, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Новым послом США в Молдове станет Кент Дойл Логсдон США отправят 500 тыс. доз вакцины от COVID-19 в Молдову Болтон поддержал реформаторские планы премьера Молдавии и усилия президента по сохранению суверенитета страны США намерены плотнее заниматься военным сотрудничеством с Молдовой и Украиной - Болтон Болтон посетит Молдавию на следующей неделе Марш 16 июня в Кишиневе нацелен на мирную передачу власти в Молдавии. заверяет президент Додон

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az