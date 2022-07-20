США обещают дополнительную помощь Молдове почти на $65 млн

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обещал Молдове дополнительную помощь в размере почти $65 млн.
Как сообщила в среду "Интерфаксу" пресс-служба молдавского правительства, речь об этом шла на встрече Блинкена с премьер-министром республики Натальей Гаврилицей в Вашингтоне.
"Госсекретарь и премьер-министр также обсудили намерение США выделить дополнительные $64,5 млн для поддержки долгосрочной демократической и экономической устойчивости Молдавии, а также чтобы помочь Молдавии защищать свой суверенитет. С 24 февраля США выделили Молдавии почти $75 млн в качестве гуманитарной помощи и почти $124 млн в качестве экономической и в области безопасности", - говорится в сообщении.
В сообщении Госдепа, в свою очередь отмечается, что в ходе встречи обсуждалась энергетическая безопасность Молдавии и гуманитарная ситуация, сложившаяся в республике из-за событий на Украине.
Кроме того, Блинкен поздравил Молдавию с получением статуса кандидата в члены ЕС, а также с достигнутым прогрессом в реализации реформ, направленных на продвижение европейской интеграции.
"Соединенные Штаты Америки будут продолжать поддерживать суверенитет, территориальную целостность и программу демократических реформ в Молдавии", - написал Блинкен в социальных сетях по итогам встречи с Гаврилицей.
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