В Узбекистане из-за аномальной жары госпитализированы свыше 4 тыс. человек

Более 4 тыс. жителей Узбекистана были госпитализированы из-за ухудшения состояния здоровья на фоне аномальной жары, сообщает в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны.

"За последние четыре дня более 23,4 тыс. человек обратились к медикам с жалобами на повышенное давление, одышку, приступы астмы и другие хронические заболевания, обострившиеся на фоне установившейся жары. Госпитализированы 4,215 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, из-за жары в 1010 поликлиниках и 923 кабинетах семейных врачей по всему Узбекистану усилена работа службы первичной помощи, на вызовы ежедневно могут выехать 2762 бригады скорой медицинской помощи.

Медики рекомендуют без крайней необходимости не выходить на улицу в разгар дня, пить больше жидкости, избегать употребления жирной и копченой пищи, включить в рацион больше кисломолочных продуктов, овощей и фруктов.

Ранее Узгидромет предупредил, что температура воздуха в разных регионах страны с 17 по 22 июля будет достигать от +41 до +47 градусов.