Масштабные закупки Германией СПГ из США и других стран не решат проблему дефицита российского газа, считает немецкий эксперт

Переориентация Берлина с российских поставщиков газа на другие страны идет внушительными темпами, но о перспективе полного покрытия дефицита "голубого топлива" в Германии говорить не приходится, считает немецкий политолог Александр Рар.

"Германия за рекордные темпы переходит на закупки сжиженного газа из Америки и стран Персидского залива. Активно ведутся переговоры с Азербайджаном о дополнительных поставках газа через Турцию. Правительство перезапускает атомные электростанции, которые раньше хотели закрыть, переориентирует промышленность на уголь, от которого тоже хотели ранее отказаться. Все это, конечно, не восполнит дефицит газа из России", - сказал Рар "Интерфаксу" в среду.

По его словам, в Берлине видят все риски социальных волнений, которые возможны из-за проблем в экономике, энергетике.

"Правительство понимает опасность социального взрыва, который может произойти не только в Германии. Думаю, Евросоюз пойдет на перераспределение денег. На борьбу с пандемией ковида (COVID-19) ЕС выделил три четверти миллиарда евро. Эти деньги будут сейчас перенаправлены на затыкание дыр в связи с появлением новых забот", - сказал собеседник агентства.

В ночь на среду президент РФ Владимир Путин заявил журналистам в Тегеране, что предупредил канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что даже срочный запуск газопровода "Северный поток 2" не сможет принести на рынок Европы новые большие объемы газа, так как, по его словам, половина мощностей магистрали уже переориентирована на российский рынок на фоне проволочек регуляторов ФРГ.

"У нас существует еще один готовый маршрут - "Северный поток 2". Его можно запустить. Но его не запускают. Но и здесь есть проблемы. Мы в разговоре с канцлером эту тему обсуждали, я поднял этот вопрос", - сообщил Путин.

"Я сказал, что "Газпром" создал мощности, зарезервировал их - ему с этим надо что-то делать. Они не могут бесконечно висеть в воздухе. Ответ был такой, что есть сейчас другие вопросы, поважнее, сейчас этим трудно заниматься, не к месту. Но я вынужден был предупредить, что тогда мы половину объемов предназначенного для "Северного потока 2" снимем для внутреннего потребления и переработки. Я разговаривал на эту тему по просьбе "Газпрома" - и "Газпром" это уже сделал", - поделился деталями разговора президент РФ.

Он продолжил: "Поэтому даже если мы завтра запустим "Северный поток 2" - это будет не 55 млн кубометров в год, а ровно половина. А если иметь в виду, что осталось от этого года только второе полугодие - значит одна четверть. Вот такова ситуация с поставками".

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. На данный момент обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе. Власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.