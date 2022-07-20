Xalq Bank увеличил в I полугодии активы на 8%

Азербайджанский «Xalq Bank» увеличил в I-ом полугодии 2022 года активы на 8,2% - до 2 млрд 532,37 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель составил 1 млрд 450,158 млн манатов (рост на 3,1% по сравнению с показателем на конец 2021г - ИФ).
Обязательства банка равны 2 млрд 76,111 млн манатов (рост на 9,8%).
Депозитный портфель в банке составляет 1 млрд 705,609 млн манатов (рост на 10,5%).
Капитал банка на 30 июня 2022 года равен 456,258 млн манатов (рост на 1,6%), уставный капитал – 364 млн 772,54 тыс. манатов (не изменился).
Чистая прибыль банка по итогам деятельности в январе-июне составила 11 млн 827,77 тыс. манатов (рост в 2 раза по сравнению с первым полугодием 2021г – ИФ).
Xalq Bank лицензию на банковскую деятельность получил 30 декабря 2004 года и является 4-ым банком Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются три юридических лица.
Р.Ахмедов
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