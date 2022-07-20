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Бизнес и законодательство 20.07.2022 14:59

Компания STP впервые в Азербайджане наладила производство дизельных генераторов

ООО «STP», являющаяся резидентом Сумгайытского химико-промышленного парка (СХПП), впервые в Азербайджане приступила к производству дизельных генераторов, сообщает министерство экономики Азербайджана.

В министерстве отметили, что на первом этапе компания производит две модели генераторов - 27,5 kVA и 55 kVA.

В ближайшее время планируется расширить модельный ряд производимых генераторов.

В настоящее время выходное напряжение выпускаемых на предприятии дизельных генераторов составляет 220-400 вольт.

STP является резидентом СХПП с ноября 2017 года. Инвестиции STP в предприятие составили $673 млн. В настоящее время на предприятии обеспечены постоянной работой более 2,3 тыс. человек.

Б.Рустамбеков

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Тэги: СХПП, STP, ГЕНЕРАТОРЫ

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