Компания STP впервые в Азербайджане наладила производство дизельных генераторов

ООО «STP», являющаяся резидентом Сумгайытского химико-промышленного парка (СХПП), впервые в Азербайджане приступила к производству дизельных генераторов, сообщает министерство экономики Азербайджана.
В министерстве отметили, что на первом этапе компания производит две модели генераторов - 27,5 kVA и 55 kVA.
В ближайшее время планируется расширить модельный ряд производимых генераторов.
В настоящее время выходное напряжение выпускаемых на предприятии дизельных генераторов составляет 220-400 вольт.
STP является резидентом СХПП с ноября 2017 года. Инвестиции STP в предприятие составили $673 млн. В настоящее время на предприятии обеспечены постоянной работой более 2,3 тыс. человек.
Б.Рустамбеков
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