Еврокомиссия объявила о плане сократить потребление газа в Евросоюзе на 15% к весне 2023 года

Еврокомиссия (ЕК) предложила новый законодательный инструмент и европейский план сокращения спроса на газ, сообщается в коммюнике ЕК.
"Принятие мер сейчас может снизить как риск, так и затраты для Европы в случае дополнительного нарушения или полного прекращения поставок, укрепив энергетическую устойчивость Европы. Поэтому сегодня комиссия предлагает новый законодательный инструмент и европейский план сокращения спроса на газ, чтобы уменьшить потребление газа в Европе на 15% до следующей весны", - говорится в документе, опубликованном в среду в Брюсселе.
В нем сказано, что все потребители, органы государственной власти, домохозяйства, собственники общественных зданий, поставщики электроэнергии и промышленность "могут и должны принимать меры по экономии газа".
"Комиссия также ускорит работу по диверсификации поставок, включая совместные закупки газа, чтобы расширить возможности ЕС по поиску альтернативных источников поставок газа", - заявляют в Брюсселе.
В новом регламенте, объясняется в коммюнике, будет поставлена цель для всех государств-членов ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.
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