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Это интересно 20.07.2022 15:11

АИКГФ проведет опрос для изучения потребностей населения в жилье

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) заказал общественный опрос с целью оценки уровня обеспечения и потребностей населения в жилье, а также определения способов улучшения жилищных условий.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az АИКГФ для проведения такого опроса привлек ООО «Lider Property».

Между сторонами заключен договор на сумму 28,8 тыс. манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Р.Ахмедов

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Тэги: АИКГФ, ОПРОС


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