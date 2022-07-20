Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

19.07 $/bbl +/- WTI 104.22 +1.62 Brent 107.35 +1.08

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 20.07.2022 15:37

Крупнейший банк Азербайджана увеличил в I полугодии активы на 5%, прибыль – сократил на 20%

ОАО «Международный банк Азербайджана» (ABB), крупнейший банк страны, увеличил в январе-июне 2022 года активы на 5,2% - до 12 млрд 82,955 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель за первое полугодие вырос на 11% - до 3 млрд 440,840 млн манатов. При этом потребительские кредиты увеличились на 11,8% - до 870,792 млн манатов, бизнес-кредиты - на 11,7% - до 1 млрд 772,984 млн манатов, кредиты на недвижимость - на 8,6% - до 797,065 млн манатов.

Обязательства банка равны 10 млрд 523,437 млн манатов (рост на 4,7% - ИФ).

Объем депозитов в банке оценивается в 9 млрд 120,483 млн манатов (рост по сравнению с показателем на 31 декабря 2021г на 10,4% - ИФ), в том числе вклады населения - 1 млрд 689,503 млн манатов (рост на 31,7%).

Капитал банка составил 1 млрд 559,517 млн манатов (рост на 8,5%). Уставный капитал банка равен 1 млрд 225,648 млн манатов (рост на 0,1%).

ABB завершил первое полугодие с чистой прибылью в размере 118 млн 417,3 тыс. манатов (спад на 20,1% по сравнению с первым полугодием 2021 года - ИФ). По данным банка, суммарная нераспределенная прибыль на 1 июля 2022 года оценивается в 179 млн 706,99 тыс. манатов (61,289 млн манатов на 31 декабря 2021 года).

ABB создан в 1992 году и является крупнейшим банком страны.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАНК, ПОКАЗАТЕЛИ, ДИНАМИКА


Похожие новости


Xalq Bank увеличил в I полугодии активы на 8% Единственный региональный банк в Азербайджане во II кв. увеличил уставный капитал на 4,7% Bank Avrasiya сократил в I полугодии портфель по бизнес кредитам на 5,6% Бакинский филиал Bank Melli Iran увеличил в I полугодии активы на 3,7%, прибыль – в 1,4 раза Yelo Bank увеличил в 2021г активы по МСФО на 35%, вышел в прибыль AccessBank увеличил в 2021г активы по МСФО на 10,4%, вышел в прибыль

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az