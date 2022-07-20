Крупнейший банк Азербайджана увеличил в I полугодии активы на 5%, прибыль – сократил на 20%

ОАО «Международный банк Азербайджана» (ABB), крупнейший банк страны, увеличил в январе-июне 2022 года активы на 5,2% - до 12 млрд 82,955 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель за первое полугодие вырос на 11% - до 3 млрд 440,840 млн манатов. При этом потребительские кредиты увеличились на 11,8% - до 870,792 млн манатов, бизнес-кредиты - на 11,7% - до 1 млрд 772,984 млн манатов, кредиты на недвижимость - на 8,6% - до 797,065 млн манатов.

Обязательства банка равны 10 млрд 523,437 млн манатов (рост на 4,7% - ИФ).

Объем депозитов в банке оценивается в 9 млрд 120,483 млн манатов (рост по сравнению с показателем на 31 декабря 2021г на 10,4% - ИФ), в том числе вклады населения - 1 млрд 689,503 млн манатов (рост на 31,7%).

Капитал банка составил 1 млрд 559,517 млн манатов (рост на 8,5%). Уставный капитал банка равен 1 млрд 225,648 млн манатов (рост на 0,1%).

ABB завершил первое полугодие с чистой прибылью в размере 118 млн 417,3 тыс. манатов (спад на 20,1% по сравнению с первым полугодием 2021 года - ИФ). По данным банка, суммарная нераспределенная прибыль на 1 июля 2022 года оценивается в 179 млн 706,99 тыс. манатов (61,289 млн манатов на 31 декабря 2021 года).

ABB создан в 1992 году и является крупнейшим банком страны.

А.Азизов