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Внешняя политика 20.07.2022 15:41

Байрамов и Чавушоглу обсудили текущую ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в среду провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлутом Чавушоглу, сообщили в МИД Азербайджана.

«Байрамов и Чавушоглу обсудили вопросы повестки двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также текущую ситуацию в регионе», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Министры также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в рамках международных организаций, а также трехсторонних форматов с участием Азербайджана и Турции.

В ходе телефонного разговора министры обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Э.Шафиев

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Тэги: БАЙРАМОВ, ЧАВУШОГЛУ, РАЗГОВОР


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