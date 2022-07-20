Байрамов и Чавушоглу обсудили текущую ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в среду провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлутом Чавушоглу, сообщили в МИД Азербайджана.

«Байрамов и Чавушоглу обсудили вопросы повестки двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также текущую ситуацию в регионе», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Министры также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в рамках международных организаций, а также трехсторонних форматов с участием Азербайджана и Турции.

В ходе телефонного разговора министры обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Э.Шафиев