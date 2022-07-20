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ТЭК 20.07.2022 15:45

Страны ЕС способны продержаться ближайшую зиму без российского газа - ЕК

Страны Евросоюза обладают механизмами, которые, если это потребуется, позволят обойтись предстоящей зимой без поставок газа из России, заявил в среду член Еврокомиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

"Считаю, что у нас есть все, включая предложенный сегодня план по сокращению потребления газа, чтобы быть в состоянии провести ближайшую зиму без российского газа", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Так Бретон ответил на вопрос, не будет ли в случае прекращения поставок из России риска введения ограничений на потребление газа в странах ЕС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что развитие событий, при котором поставки газа из России полностью прекратятся, следует считать вероятным.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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