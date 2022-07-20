Нефть дешевеет после роста накануне

Цены на нефть снижаются в среду на опасениях, что ужесточение денежно-кредитной политики ведущими центробанками может приблизить наступление рецессии в глобальной экономике.
Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:23 подешевели на $1,90 (1,77%) - до $105,45 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на август, торги которыми прекращаются в среду, на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $2,01 (1,93%) - до $102,21 за баррель. Более активно торгующийся сентябрьский контракт подешевел на $1,76 (1,75%) - до $98,98 за баррель.
Накануне Brent подорожала на 1%, до максимума с 4 июля, а цена WTI выросла на 1,6% и обновила максимум с 8 июля на опасениях, что действия правительства США по борьбе с изменением климата негативно скажутся на нефтедобыче в стране.
Участники рынка ждут заседаний Европейского центрального банка в четверг и Федеральной резервной системы на следующей неделе. При этом у трейдеров есть опасения, что эти центробанки могут повысить ставки сильнее, чем прогнозируемые 25 и 75 базисных пунктов соответственно.
Между тем обнародованные ночью данные Американского института нефти (API) указали на рост нефтяных запасов в США на прошлой неделе примерно на 1,5 млн баррелей. Эксперты S&P Global Commodity Insights ожидали повышения на 400 тыс. баррелей.
Официальная статистика министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов будет опубликована в среду в 18:30.
Азербайджан и Вьетнам провели межмидовские политические консультации
Байрамов и Чавушоглу обсудили текущую ситуацию в регионе
Байрамов и Столтенберг обсудили перспективы партнерства Азербайджан-НАТО
Чемпион мира по шахматам Карлсен отказался от участия в матче за титул с россиянином Непомнящим
АИКГФ проведет опрос для изучения потребностей населения в жилье
Импорт фармпродукции в Азербайджан в I полугодии увеличился на 29,6%
Президент Алиев посещает Сумгайыт
Армения должна выполнить пункты трехстороннего заявления, касающиеся открытия транспортного сообщения Азербайджана с Нахчываном - Алиев
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
Драги заявил итальянским сенаторам, что останется премьером лишь при сохранении коалиции крупнейших партий
В Узбекистане из-за аномальной жары госпитализированы свыше 4 тыс. человек
Во Франции удалось остановить распространение лесных пожаров
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Клиентам ВТБ (Азербайджан) стал доступен сервис быстрых платежей AniPay
Yelo Bank поддержал кредитом “ABAD”
«Nar» наградит абитуриентов показавших наивысшие результаты на вступительных экзаменах
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ