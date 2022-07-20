Нефть дешевеет после роста накануне

Цены на нефть снижаются в среду на опасениях, что ужесточение денежно-кредитной политики ведущими центробанками может приблизить наступление рецессии в глобальной экономике.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:23 подешевели на $1,90 (1,77%) - до $105,45 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на август, торги которыми прекращаются в среду, на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $2,01 (1,93%) - до $102,21 за баррель. Более активно торгующийся сентябрьский контракт подешевел на $1,76 (1,75%) - до $98,98 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1%, до максимума с 4 июля, а цена WTI выросла на 1,6% и обновила максимум с 8 июля на опасениях, что действия правительства США по борьбе с изменением климата негативно скажутся на нефтедобыче в стране.

Участники рынка ждут заседаний Европейского центрального банка в четверг и Федеральной резервной системы на следующей неделе. При этом у трейдеров есть опасения, что эти центробанки могут повысить ставки сильнее, чем прогнозируемые 25 и 75 базисных пунктов соответственно.

Между тем обнародованные ночью данные Американского института нефти (API) указали на рост нефтяных запасов в США на прошлой неделе примерно на 1,5 млн баррелей. Эксперты S&P Global Commodity Insights ожидали повышения на 400 тыс. баррелей.

Официальная статистика министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов будет опубликована в среду в 18:30.