Эстонская Enefit Green торопится ввести к зиме новую ВЭС в Литве

Компания Enefit Green, дочерняя структура эстонского государственного концерна Eesti Energia по проектам возобновляемой энергии, приступает к возведению башен в строящемся в Литве ветропарке "Шилале II" и надеется запустить его в тестовую эксплуатацию к концу года.

"В среду состоялась закладка краеугольного камня башен ветропарка. Он начнет вырабатывать экологически чистую электроэнергию уже в ноябре", - сообщила пресс-служба предприятия.

"Enefit Green уже много лет занимается производством ветряной энергии в Литве. Мы строим там два ветропарка и готовим очередные инвестиционные решения. В текущей ситуации крайне необходимо срочно увеличить производство электроэнергии из возобновляемых источников, и "Шилале II" начнет производить "зеленую" электроэнергию до конца года", - приводит пресс-служба слова председателя правления компании Ааво Кярмаса.

Реализация проекта "Шилале II" началась в сентябре 2021 года. На сегодняшний день завершено строительство 11 из 12 фундаментов, "башни и лопасти ветряков вот-вот прибудут на стройплощадку", отмечается в сообщении. Согласно планам, с ноября оборудование и системы будут тестироваться в течение нескольких месяцев. Проект планируется завершить в феврале 2023 года.

По прогнозам, ветроэлектростанция из 12 установок по 3,6 МВт будет ежегодно производить около 160 ГВт.ч электроэнергии.

В настоящее время Enefit Green строит новые ВЭС в Толпанваара в Финляндии, в Пуртсе в Эстонии, а также в Акмене и в Шилале в Литве. В ветропарке в Акмене будет установлено 14 ветряков общей мощностью 75 МВт, его строительство планируется завершить к концу 2023 года.

В Литве Enefit Green в настоящее время владеет 5 ветряными парками общей мощностью 139 МВт. В странах Балтии и Польше предприятию принадлежат 22 ВЭС, 38 солнечных электростанций, 4 гибридные станции, ГЭС и завод по производству пеллет.