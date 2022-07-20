Эстонская Enefit Green торопится ввести к зиме новую ВЭС в Литве

Компания Enefit Green, дочерняя структура эстонского государственного концерна Eesti Energia по проектам возобновляемой энергии, приступает к возведению башен в строящемся в Литве ветропарке "Шилале II" и надеется запустить его в тестовую эксплуатацию к концу года.
"В среду состоялась закладка краеугольного камня башен ветропарка. Он начнет вырабатывать экологически чистую электроэнергию уже в ноябре", - сообщила пресс-служба предприятия.
"Enefit Green уже много лет занимается производством ветряной энергии в Литве. Мы строим там два ветропарка и готовим очередные инвестиционные решения. В текущей ситуации крайне необходимо срочно увеличить производство электроэнергии из возобновляемых источников, и "Шилале II" начнет производить "зеленую" электроэнергию до конца года", - приводит пресс-служба слова председателя правления компании Ааво Кярмаса.
Реализация проекта "Шилале II" началась в сентябре 2021 года. На сегодняшний день завершено строительство 11 из 12 фундаментов, "башни и лопасти ветряков вот-вот прибудут на стройплощадку", отмечается в сообщении. Согласно планам, с ноября оборудование и системы будут тестироваться в течение нескольких месяцев. Проект планируется завершить в феврале 2023 года.
По прогнозам, ветроэлектростанция из 12 установок по 3,6 МВт будет ежегодно производить около 160 ГВт.ч электроэнергии.
В настоящее время Enefit Green строит новые ВЭС в Толпанваара в Финляндии, в Пуртсе в Эстонии, а также в Акмене и в Шилале в Литве. В ветропарке в Акмене будет установлено 14 ветряков общей мощностью 75 МВт, его строительство планируется завершить к концу 2023 года.
В Литве Enefit Green в настоящее время владеет 5 ветряными парками общей мощностью 139 МВт. В странах Балтии и Польше предприятию принадлежат 22 ВЭС, 38 солнечных электростанций, 4 гибридные станции, ГЭС и завод по производству пеллет.
Баку и Рига обсудили двустороннее сотрудничество, партнерство Азербайджана и ЕС и ситуацию в регионе
Азербайджан и Вьетнам провели межмидовские политические консультации
В Азербайджане зафиксирован рост случаев COVID-19
ЕС с начала пандемии выделил Азербайджану свыше 31 млн евро на борьбу с COVID-19
Чемпион мира по шахматам Карлсен отказался от участия в матче за титул с россиянином Непомнящим
Президент Алиев посещает Сумгайыт
Армения должна выполнить пункты трехстороннего заявления, касающиеся открытия транспортного сообщения Азербайджана с Нахчываном - Алиев
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
Постпреды ЕС согласовали очередные антироссийские санкции
Шеф Пентагона заявил, что США передадут Украине еще четыре РСЗО HIMARS
Турция не откажется от антитеррористической операции в Сирии, пока существует угроза нацбезопасности - Эрдоган
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
По случаю Дня национальной прессы состоялся интеллектуальный конкурс
Клиентам ВТБ (Азербайджан) стал доступен сервис быстрых платежей AniPay
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ