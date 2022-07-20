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Транспорт и связь 20.07.2022 15:52

Бакинский морпорт ожидает роста перевалки большегрузных автомобилей по итогам 2022г

ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» (БММТП) в I-ом полугодии 2022 года увеличил перевалку крупногабаритных транспортных средств (TIR), перевозимых между Европой, Турцией и Центральной Азией, по сравнению с показателем того же периода 2021 года на 29,5%.

«В перевалке через БММПТ крупногабаритных транспортных средств, перевозимых между Европой, Турцией и Центральной Азией, зафиксирован серьезный рост. В I-ом полугодии 2022 года перевалка через порт TIR составила 23,41 тыс. единиц против показателя за январь-июнь 2021 года 18,075 тыс. единиц, что означает рост на 29,5%», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сообщение порта.

По данным общества, с 2018 года, когда БММТП, расположенный в поселке Алят, заработал на полную мощность в новом мультимодальном логистическом центре, наблюдается регулярный рост TIR-перевозок.

«Если в 2018 году через Бакинский порт было перевалено 21,401 тыс. TIR, то в 2021 году их число увеличилось на 84% - до 39,431 тыс. TIR. Прогнозируется, что положительная динамика сохранится до конца текущего года», - говорится в информации.

БММТП построен в поселке Алят на площади 400 га. В настоящее время здесь функционирует паромный терминал, сухогрузный терминал и терминал Ro-Ro, введенные в строй в рамках первого этапа строительных работ. Мощность порта составляет 15 млн тонн сухих грузов и 100 тыс. контейнеров.

По обновленным данным БММТП, на следующем этапе мощность порта составит 25 млн тонн грузов в год и 1 млн контейнеров. При этом, развитие порта в рамках второго этапа планируется по мере увеличения спроса.

Н.Аббасова

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Тэги: БММПТ, БОЛЬШЕГРУЗЫ, ПЕРЕВАЛКА

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