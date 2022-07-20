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Внешняя политика 20.07.2022 15:56

Азербайджан и Вьетнам провели межмидовские политические консультации

Замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в среду в Ханое встретился с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном.

«Мамедов и Тхань Шон подчеркнули важность поддержания политического диалога между Азербайджаном и Вьетнамом на высоком уровне, осуществления взаимных визитов, расширения межпарламентских связей, а также связей между правящих партий обеих стран», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Также состоялся обмен мнениями по поводу партнерства двух стран в рамках международных организаций, а также по вопросам региональной и международной безопасности, представляющим взаимный интерес.

Затем состоялся очередной раунд политических межмидовских консультаций между Баку и Ханоем.

Азербайджанскую делегацию на консультациях возглавлял замминистра иностранных дел Эльнур Мамедов, вьетнамскую – замглавы МИД Ха Ким Нгодж.

«Стороны отметили развитие за последние годы традиционных дружеских отношений между Азербайджаном и Вьетнамом во всех направлениях, обсудили имеющийся потенциал в вопросе расширения взаимных партнерских связей в политической, торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной, транспортной и гуманитарной сферах», - отмечается в информации.

Э.Шафиев

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Тэги: МИД, ВЬЕТНАМ, КОНСУЛЬТАЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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