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ТЭК 20.07.2022 18:01

Путин: санкции Канады в отношении Газпрома связаны с ее собственными планами на рынок ЕС

Санкции Канады в отношении "Газпрома", которые обернулись существенным снижением прокачки газа по газопроводу "Северный поток" в Европу, связаны с собственными планами этой страны выйти на рынок Европы, заявил президент России Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив.

"Северный поток" в настоящее время способен работать на 40% мощности. Это связано с тем, что одна из турбин магистрали из-за санкций Канады не вернулась с капитального ремонта на заводе в Монреале. Кроме того, на компрессорной станции "Портовая" завершился срок межремонтной наработки до капитального ремонта и других двигателей. Сейчас на объекте работают только два двигателя. В скором времени еще один газоперекачивающий агрегат должен быть остановлен в связи с наработкой межремонтного пробега.

Это значит, что в работе останется только один ГПА, а прокачка по магистрали упадет до 33 млн куб. м в сутки, если в работу не встанет задержанная в Канаде турбина.

"Одна машина нуждается в плановом ремонте, ее не отдают из Канады, потому что ввели санкции против "Газпрома", хотя это завод компании Siemens. И я вам скажу, почему Канада сделала это. Потому что она сама производит нефть и газ и планирует осваивать европейский рынок. В основе этого решения - никакие не политические вопросы и даже не наша спецоперация на Донбассе. Прагматические мотивы, связанные с попыткой выйти на европейский рынок, потому что планируют развивать газодобычу у себя", - заявил Путин.

"Сейчас говорят, что вернут машину. Но в каком качестве вернут? Каковы там технические параметры после выхода из этого планового ремонта? Может, возьмут и в какой-то момент отключат и всё, и встанет "Северный поток", - допускает президент.

Газопровод "Северный поток" начал работу в 2011 году. В 2021 году магистраль транспортировала 59,2 млрд куб. м природного газа. Участниками проекта являются "Газпром", Wintershall Dea, Gasunie, E.ON и Engie.

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