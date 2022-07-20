Природные пожары распространяются по югу Европы

Пожарные во Франции, Испании, Португалии и Греции продолжают в среду бороться с сильными лесными пожарами, которые бушуют на фоне жаркой сухой погоды, сообщают европейские СМИ.
В частности, такие пожары наблюдаются в окрестностях греческой столицы второй день. К настоящему моменту огонь достиг лесных массивов, расположенных в 25 км от Афин. Как минимум два человека госпитализированы из-за проблем с дыханием и незначительными ожогами. В тушении огня задействованы пять специализированных самолетов и четыре вертолета. Около 600 человек эвакуировано.
В Испании пожарные в настоящее время ведут борьбу с природными пожарами в пяти регионах. На северо-западе страны в Галисии пожары уничтожили уже 85 жилых домов, эвакуировано 1,4 тыс. человек. Накануне вечером премьер Испании Педро Санчес посетил пострадавшие районы и предупредил о "сложных днях в Галисии и других районах Испании".
Сильные лесные пожары в районе португальского муниципалитета Мурса с воскресенья уничтожили уже около 12 тыс. гектаров леса. Пожарные предупреждают, что ситуация может ухудшиться из-за усиления ветра и роста температуры воздуха.
При этом незначительно улучшилась ситуация с лесными пожарами во Франции. Пожарные смогли остановить распространение огня в департаменте Жиронда. В ликвидации пожаров задействованы около 2 тыс. пожарных, а также специализированная авиация.
Ранее на этой неделе во Франции и ряде других европейских стран была зафиксирована аномально высокая температура воздуха. Например, в коммуне Бискаррос на юго-западе страны (департамент Ланды) было зарегистрировано 42,6 градуса по Цельсию.
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