Турция не откажется от антитеррористической операции в Сирии, пока существует угроза нацбезопасности - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не откажется от планов проведения антитеррористической операции на севере Сирии, пока существует угроза для турецкой национальной безопасности, сообщает в среду агентство "Анадолу".
"Вопрос проведения новой антитеррористической операции на севере Сирии будет оставаться в повестке Анкары до тех пор, пока сохранится угроза нацбезопасности Турции", - заявил Эрдоган. Он добавил, что Турция ожидает от РФ и Ирана понимания в данном вопросе.
Возвращаясь к вопросу о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, турецкий лидер напомнил, что Анкара не будет относиться к ним положительно до тех пор, пока скандинавские страны не выполнят обещания по борьбе с терроризмом.
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