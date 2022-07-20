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Регион 20.07.2022 17:27

Турция не откажется от антитеррористической операции в Сирии, пока существует угроза нацбезопасности - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не откажется от планов проведения антитеррористической операции на севере Сирии, пока существует угроза для турецкой национальной безопасности, сообщает в среду агентство "Анадолу".

"Вопрос проведения новой антитеррористической операции на севере Сирии будет оставаться в повестке Анкары до тех пор, пока сохранится угроза нацбезопасности Турции", - заявил Эрдоган. Он добавил, что Турция ожидает от РФ и Ирана понимания в данном вопросе.

Возвращаясь к вопросу о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, турецкий лидер напомнил, что Анкара не будет относиться к ним положительно до тех пор, пока скандинавские страны не выполнят обещания по борьбе с терроризмом.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, ОПЕРАЦИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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