Шеф Пентагона заявил, что США передадут Украине еще четыре РСЗО HIMARS

США в рамках нового пакета военной помощи для Украины направят Киеву еще четыре реактивных системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщили в среду западные СМИ со ссылкой на шефа Пентагона Ллойда Остина.
Министр отметил, что пакет также будет включать в себя боеприпасы для РСЗО и артиллерийские снаряды.
СМИ уточняют, что с учетом новых поставок общее количество РСЗО, которые США в итоге передадут Украине, составит 16 единиц. Всего с конца февраля Вашингтон оказал Украине военной помощи на сумму в $8 млрд, включая $2,2 млрд за июнь.
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