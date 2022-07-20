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ТЭК 20.07.2022 17:42

SOCAR увеличила в I полугодии добычу нефти почти на 3%

Компания SOCAR в I-ом полугодии 2022 года добыла 3 млн 864,839 тыс. тонн нефти, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе компании.

По данным SOCAR, в I-ом полугодии 2020 года компанией было добыто 3 млн 762,358 тыс. тонн нефти. Таким образом, нефтедобыча по компании в январе-июне 2022 года выросла на 2,7%

Добыча газа по SOCAR в I-ом полугодии 2022 года составила 3 млрд 873 млн 595,516 тыс. кубометров (рост на 0,06% по сравнению с январем-июнем 2021 года –ИФ).

При этом, во II-ом квартале 2022 года компанией добыто 1 млн 940,164 тыс. т нефти и 1 млрд 955 млн 624,516 тыс. кубометров газа. Спад нефтедобычи по сравнению с показателями II-го квартала 2021 года составил 2,4%, рост газодобычи – на 0,04%

В 2021 году SOCAR добыла 7 млн 892,079 тыс. тонн нефти (рост на 6,5%) и 7 млрд 857,594 млн кубометров (рост на 7%).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: SOCAR, НЕФТЕГАЗ, ДОБЫЧА


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