В Азербайджане зафиксирован рост случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 277 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 795 тыс. 190, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрирован 257 случаев.

За сутки летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции не зафиксировано (накануне - четыре).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 727 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 784 тыс. 181 человек (+ 91 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 1 282 человека.

За сутки медики провели 3 тыс. 523 теста на коронавирус против 3 тыс. 658 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 11 тыс. 596 тестов на COVID-19.

Р.Керимов