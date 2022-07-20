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Здравоохранение 20.07.2022 18:19

В Азербайджане зафиксирован рост случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 277 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 795 тыс. 190, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрирован 257 случаев.

За сутки летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции не зафиксировано (накануне - четыре).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 727 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 784 тыс. 181 человек (+ 91 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 1 282 человека.

За сутки медики провели 3 тыс. 523 теста на коронавирус против 3 тыс. 658 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 11 тыс. 596 тестов на COVID-19.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, COVID-19, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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