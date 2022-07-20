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Транспорт и связь 20.07.2022 18:47

AZAL получит до 2030 года еще четыре Boeing 787-8 Dreamliner

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) в среду сообщила, что до 2030 года получит еще четыре самолета Boeing 787-8 Dreamliner.

«AZAL расширит свой авиапарк еще четырьмя новыми современными авиалайнерами Boeing 787-8 Dreamliner. Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали сегодня президент AZAL Джахангир Аскеров и президент, главный исполнительный директор подразделения гражданских самолетов Boeing Commercial Airplanes Стэн Дил (Stan Deal)», - говорится в сообщении.

В авиакомпании уточнили, что подписание документа состоялось в рамках авиашоу в Фарнборо (Farnborough International Airshow) в Великобритании, поставка самолетов данного типа в Азербайджан запланирована в период с 2025 по 2030 годы.

«AZAL стала первой авиакомпанией на постсоветском пространстве, которая начала эксплуатировать самолеты Boeing 787-8 Dreamliner. В настоящее время на флоте нашей авиакомпании два таких самолета. Пописанный меморандум - свидетельство активной работы AZAL и Boeing в рамках установления взаимовыгодного авиационного партнерства на высоком уровне. За годы эксплуатации самолеты данного типа прекрасно зарекомендовали себя. И пополнение флота авиакомпании новыми дальнемагистральными самолетами еще больше расширит географию присутствия «Азербайджанских авиалиний» в мире», - заявил Аскеров, слова которого приводятся в пресс-релизе.

«Сегодняшнее соглашение - это продолжение нашего долгосрочного сотрудничества с «Азербайджанскими авиалиниями», по мере того, как авиакомпания обновляет свой флот, чтобы удовлетворить растущий спрос на путешествия, который мы наблюдаем по всему миру. Воздушные суда Boeing 787 активнее других широкофюзеляжных самолетов эксплуатировались мировыми авиакомпаниями во время спада на рынке. Мы уверены в проверенных характеристиках и возможностях этого типа воздушного судна», - отметил в свою очередь Дил.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, BOEING, AZAL, САМОЛЕТ


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