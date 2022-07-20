Постпреды ЕС согласовали очередные антироссийские санкции

Постпреды ЕС в среду согласовали новые санкции в отношении России, речь, в частности, идет о запрете на импорт российского золота, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
"ЕС согласовал запрет на российское золото, прочие детали по санкциям", - пишет агентство.
Со своей стороны, постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранкевичюс написал в твиттере, что Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС согласовал седьмой пакет антироссийских санкций, который предусматривает, в частности, замораживание активов Сбербанка и введение санкционных мер против более 50 физических и юридических лиц из РФ.
При этом ранее в ЕС отмечали, что это не другой пакет санкций как таковой, а дополнительные меры к существующим.
В свою очередь чешское постпредство сообщило в твиттере, что письменная процедура утверждения очередных санкций Советом ЕС пройдет в четверг и завершится к 10:00 по местному времени (12:00 по бакинскому времени). Санкции вступят в силу после их публикации в Официальном журнале ЕС, которая также ожидается в четверг.
Накануне близкое к институтам ЕС издание EUobserver со ссылкой на собственную информацию сообщало, что помимо запрета на импорт золота новые меры, как ожидается, будут предусматривать усиление ограничительных мер в отношении Сбербанка.
Отмечалось, что в новые санкционные списки, подготовку которых ведет ЕС, попадут 47 физических лиц, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Ростеха" Сергей Чемезов, а также - восемь юрлиц. В большинстве своем новые меры коснутся российских политиков и военачальников, отмечается в статье. По информации издания, под санкции также попадут актеры Сергей Безруков и Владимир Машков и некоторые родственники бизнесменов, против которых санкции были введены ранее.
При этом, по информации издания, будут введены корректировки в предыдущие меры Евросоюза, чтобы гарантировать отсутствие преград для транспортировки продовольствия из России в страны, которые рискуют столкнуться с проблемой голода. В ЕС заверяют, что введенные ранее меры, по сути, не были направлены на ограничение таких поставок. Также корректировки, по замыслу Брюсселя, позволят исключить проблемы в поставках медицинских и фармацевтических товаров. В статье утверждается, что ЕС к тому же планирует ввести некоторые исключения из санкций "чтобы избежать перебоев в платежах для продукции АПК".
Ранее сообщалось, что Coreper стран ЕС также согласует в среду законодательные предложения о выделении Украине пятого транша финансирования военной помощи.
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