Цены на нефть замедлили падение, Brent на уровне $106,78 за баррель

Цены на нефть замедлили падение на торгах в среду после публикации еженедельного доклада министерства энергетики США, показавшего неожиданное снижение запасов нефти в стране.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:20 по бакинскому времени составляет $106,78 за баррель, что на $0,57 (0,53%) ниже цены на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на WTI на август в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на $0,56 (0,54%), до $103,66 за баррель. До выхода данных Минэнерго они торговались на уровне $102,85 за баррель.

Срок действия августовских фьючерсов на WTI истекает с завершением сессии в среду. Стоимость сентябрьских контрактов составляет $99,76 за баррель, что на $0,98 (0,97%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 445 тыс. баррелей, до 426,6 млн баррелей, свидетельствуют данные Минэнерго США. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали их увеличения на 600 тыс. баррелей. На данный момент резервы нефти в Штатах на 6% ниже среднего уровня за пять лет.

Тем временем, запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,1 млн баррелей, до 22,8 млн баррелей. Добыча нефти в США сократилась на 100 тыс. баррелей, до 11,9 млн баррелей в сутки.

Запасы бензина в Штатах подскочили на 3,5 млн баррелей, до 228,4 млн баррелей, запасы дистиллятов уменьшились на 1,3 млн баррелей, до 112,5 млн баррелей. На данный момент запасы дистиллятов на 23% ниже среднего уровня за пять лет.