Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

19.07 $/bbl +/- WTI 104.22 +1.62 Brent 107.35 +1.08

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 20.07.2022 20:02

Цены на нефть замедлили падение, Brent на уровне $106,78 за баррель

Цены на нефть замедлили падение на торгах в среду после публикации еженедельного доклада министерства энергетики США, показавшего неожиданное снижение запасов нефти в стране.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:20 по бакинскому времени составляет $106,78 за баррель, что на $0,57 (0,53%) ниже цены на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на WTI на август в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на $0,56 (0,54%), до $103,66 за баррель. До выхода данных Минэнерго они торговались на уровне $102,85 за баррель.

Срок действия августовских фьючерсов на WTI истекает с завершением сессии в среду. Стоимость сентябрьских контрактов составляет $99,76 за баррель, что на $0,98 (0,97%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 445 тыс. баррелей, до 426,6 млн баррелей, свидетельствуют данные Минэнерго США. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали их увеличения на 600 тыс. баррелей. На данный момент резервы нефти в Штатах на 6% ниже среднего уровня за пять лет.

Тем временем, запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,1 млн баррелей, до 22,8 млн баррелей. Добыча нефти в США сократилась на 100 тыс. баррелей, до 11,9 млн баррелей в сутки.

Запасы бензина в Штатах подскочили на 3,5 млн баррелей, до 228,4 млн баррелей, запасы дистиллятов уменьшились на 1,3 млн баррелей, до 112,5 млн баррелей. На данный момент запасы дистиллятов на 23% ниже среднего уровня за пять лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Цены на нефть замедлили темпы падения Нефть дорожает после снижения до минимумов за 3 месяца, Brent - $99,95 за баррель Нефть торгуется на минимумах с февраля, цена Brent опускалась ниже $95 за баррель Нефть Brent подешевела до $98,93 за баррель Нефть перешла к росту МЭА практически не изменил оценку роста спроса на нефть в 2022 и 2023гг

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az