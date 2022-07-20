Байрамов и Лавров обсудили ситуацию в регионе, подчеркнув важность полного выполнения положений трехсторонних заявлений

Министры иностранных дел Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров в среду провели телефонный разговор, в ходе которого была подчеркнута важность полного выполнения положений трехсторонних заявлений, подписанных ранее президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Там отметили, что Байрамов и Лавров обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и текущую ситуацию в регионе.

«Подчеркнута важность полного выполнения положений трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

При этом, продолжили в министерстве, стороны обменялись мнениями по транспортно-транзитным вопросам в регионе и особо отметили важность расширения потенциала транспортного коридора «Север-Юг», проходящего по территории России, Азербайджана и Ирана.

Байрамов и Лавров также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес, добавили в МИД Азербайджана.

Р.Керимов