Байрамов и Лавров обсудили ситуацию в регионе, подчеркнув важность полного выполнения положений трехсторонних заявлений

Министры иностранных дел Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров в среду провели телефонный разговор, в ходе которого была подчеркнута важность полного выполнения положений трехсторонних заявлений, подписанных ранее президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.
Там отметили, что Байрамов и Лавров обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и текущую ситуацию в регионе.
«Подчеркнута важность полного выполнения положений трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
При этом, продолжили в министерстве, стороны обменялись мнениями по транспортно-транзитным вопросам в регионе и особо отметили важность расширения потенциала транспортного коридора «Север-Юг», проходящего по территории России, Азербайджана и Ирана.
Байрамов и Лавров также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес, добавили в МИД Азербайджана.
Р.Керимов
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