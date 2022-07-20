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ЕС выделит 1,2 млрд евро на десятки проектов в области оборонных технологий

Европейская комиссия (ЕК) объявила в среду о планах выделить финансирование ЕС около 1,2 млрд евро для 61 проекта сотрудничества по исследованиям и развитию в области обороны, отобранного под эгидой Европейского оборонного фонда.

"Отобранные великолепные проекты показали, что промышленное сотрудничество в оборонной сфере в Европе может стать реальностью, и даже в большом масштабе. Почти 700 предприятий, которые займутся исследованиями и развитием будущего поколения инновационных оборонных технологий благодаря средствам ЕС, придадут импульс созданию устойчивой и конкурентоспособной промышленной базы", - заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Маргрете Вестагер.

По ее словам, тот факт, что на малые и средние предприятия приходится 43% участвующих в проектах коллективов, показывает, что программа Европейского оборонного фонда широко охватывает всю промышленную гамму ЕС.

В свою очередь член ЕК по внутреннему рынку Тьерри Бретон считает, что благодаря Европейскому оборонному фонду "сотрудничество ЕС в области обороны всё больше и больше становится нормой". "Расходуя средства коллективно, мы расходуем рациональнее", - отметила представитель ЕК.

В коммюнике ЕК уточняется, что Европейский оборонный фонд отобрал для финансирования проекты высоких технологий: будущие поколения боевых самолетов, кораблей и танков, искусственный интеллект, полупроводники, а также задачи в области космоса, киберпространства и медицины.

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Тэги: ЕС, ОБОРОНА, ТЕХНОЛОГИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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