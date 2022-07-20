Мирзиёев досрочно отменил режим ЧП в Каракалпакстане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ответ на просьбу парламентариев Каракалпакстана подписал указ об отмене в регионе режима ЧП с 21 июля.

"Прекратить досрочно с 05 часов 00 минут 21 июля 2022 года действие чрезвычайного положения на территории Республики Каракалпакстан, введенного указом президента Республики Узбекистан от 2 июля", - говорится в тексте документа, распространенном в среду пресс-службой главы государства.

Отмечается, что при этом было принято во внимание обращение Жокаргы Кенеса Каракалпакстана о досрочном прекращении действия чрезвычайного положения, а также учтено, что на территории республики восстановлен общественный порядок и обеспечена безопасность граждан, защита их прав и свобод.

Указ на президента направлен утверждение в палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана.

Беспорядки произошли в столице Каракалпакстана городе Нукусе 1-2 июля. Правоохранительными органами были задержаны 516 человек. По последним данным, в ходе беспорядков погиб 21 человек, пострадали - 274, задержаны - 516, в том числе иностранные граждане. Генпрокуратура страны сообщила, что 14 человек задержаны по статье УК Узбекистана "посягательства на конституционный строй".

В соответствии с указом президента с 3 июля по 2 августа на территории Республики Каракалпакстан было введено чрезвычайное положение. Верхняя и нижняя палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана утвердили это решение.

В минувшую пятницу совместным постановлением палат парламент Узбекистана образована комиссия по проведению независимого расследования беспорядков в Нукусе.