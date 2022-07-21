Алиев принял участие в открытии предприятия по производству стеклянной тары в Сумгайыте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в церемонии открытия предприятия по производству стеклянной тары ЗАО Glassica в Сумгайытском химическом промышленном парке (СХПП).
Инвестиции в создание предприятия превысили 20 млн манатов, годовая мощность - 90 млн единиц цветной стеклянной тары (бутылок) в различном ассортименте.
По планам, производимая продукция, наряду с полным обеспечением внутреннего спроса, будет направляться на экспорт.
Площадь предприятия - 2,6 гектара, здесь на постоянной основе будут работать 160 человек.
Фундамент предприятия был заложен 18 января 2021 года с участием президента Азербайджана. Проектирование и оснащение современным оборудованием осуществлено компанией HORN Glass Industries AG (Германия).
Р.Керимов
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