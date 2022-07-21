Глава государства заложил фундамент предприятия по производству грузовиков и автомобилей спецназначения в Сумгайыте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в церемонии закладки фундамента предприятия по производству грузовиков и автомобилей специального назначения ООО «Аз-Тех-Импорт» в Сумгайытском химическом промышленном парке (СХПП).

Инвестиции в создание предприятия, где с применением итальянских передовых технологий будут производить мало-, средне- и крупнотоннажные грузовики и автомобили специального назначения марки IVECO, оцениваются в 19,2 млн манатов, годовая мощность - 100 автомобилей.

По планам, транспортные средства будут поставляться как на внутренний рынок, так и отправляться на экспорт - в Россию, Грузию и Туркменистан.

Площадь предприятия - 4 гектара, здесь на постоянной основе будут работать 90 человек.

Р.Керимов