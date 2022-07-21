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21.07.2022 01:38

В Азербайджане запустили предприятие по производству серной кислоты за 10 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в церемонии открытия предприятия по производству серной кислоты ООО «Azersulfat» («Азерсульфат») в Сумгайытском химическом промышленном парке (СХПП).

Инвестиции в создание предприятия, на котором будет производиться серная кислота, используемая в производстве минеральных удобрений, в химической промышленности и металлургии, нефтяной промышленности, превысили 10 млн манатов, годовая мощность - 20 тысяч тонн. Половина продукции предназначена для внутреннего рынка, остальная часть - для экспорта. В частности, заключен контракт с грузинским предприятием «Рустави азот», поступают обращения из Казахстана и России.

Площадь предприятия - 1,5 гектара, здесь будут работать 34 человека.

Фундамент предприятия был заложен 18 января 2021 года с участием президента Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СХПП, ПРЕДПРИЯТИЕ


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