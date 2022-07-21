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21.07.2022 01:43

Алиев заложил фундамент предприятия по производству керамических плит в Сумгайыте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в церемонии закладки фундамента предприятия по производству керамических плит ООО «Азербайджан Vanhong Ceramics Co» в Сумгайытском химическом промышленном парке (СХПП).

Инвестиции в создание предприятия со 100-процентным китайским капиталом, на котором с применением передовых китайских технологий будут производиться высококачественные керамические плиты различного размера, оцениваются примерно в 70 млн манатов, годовая мощность - 18,5 млн квадратных метров керамических плит.

По планам, продукция предприятия будет реализовываться на внутреннем рынке, а также экспортироваться в страны региона и СНГ.

Площадь предприятия - 22,8 гектара, здесь на постоянной основе будут работать 400 человек.

Алиев выразил надежду на то, что компания будет расширять свою деятельность в Азербайджане. «За пределами Китая вы создали предприятия только в 4 странах. Азербайджан - пятая страна. (...) Это свидетельствует о том, что в Азербайджане прекрасный инвестиционный климат. Здесь будут работать 400 человек, они будут получать хорошую зарплату. Объем инвестиций также достаточно большой - около 70 миллионов манатов. Но это лишь первый этап. Уверен, что после этого вы будете расширять свою деятельность и в других отраслях», - заявил президент, слова которого приводятся на сайте главы государства.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕДПРИЯТИЕ, СХПП


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