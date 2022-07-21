Риши Сунак и Лиз Трасс поборются за пост британского премьера

В гонке за пост лидера Консервативной партии Великобритании и, соответственно, премьера страны, по итогам финального раунда выборов остались экс-глава Минфина Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс, передает телеканал Sky News.

Результаты голосования объявил глава так называемого "комитета 1922" (парламентской группы от Консервативной партии в Палате общин Великобритании) сэр Грэм Брэди в эфире Sky News.

Из борьбы выбыла младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт, поскольку за все туры выборов набрала наименьшее количество голосов - 105. Сунак и Трасс набрали 137 и 113 голосов соответственно. При этом в ходе этого раунда глава МИД заручилась поддержкой 27 голосов, а бывший министр финансов - 19.

Теперь Сунак и Трасс "один на один" будут участвовать в голосовании консерваторов.

Всего в борьбе за пост британского лидера участвовали 10 кандидатов. Накануне из нее выбыла экс-министр Великобритании по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох. Ранее электоральную гонку пришлось покинуть председателю спецкомитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Тому Тугендхату, бывшему главе британского МИД Джереми Ханту, главе Минфина Надхиму Захави и генеральному прокурору Суэлле Браверман. При этом Хант и Захави не смогли преодолеть планку в 30 голосов, необходимых для выхода во второй тур.

Процесс выбора нового лидера партии стартовал 13 июля. Консервативная партия проведет ряд голосований до тех пор, пока не останется всего два кандидата. После этого члены партии должны будут выбрать своего лидера до дедлайна, установленного "комитетом 1922" (парламентской группой от Консервативной партии в Палате общин Великобритании).

8 июля британский премьер Борис Джонсон заявил, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы выберут нового лидера партии.

Джонсон - премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года.