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ТЭК 21.07.2022 03:30

Россия сократит поставки нефти на рынок в случае введения потолка цен на нее - Новак

Россия не будет поставлять нефть на мировой рынок, если будет введен потолок цен на нее, заявил в эфире Первого канала вице-премьер РФ Александр Новак.

"Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, безусловно, естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки, это означает, что мы просто в убыток работать не будем", - подчеркнул он.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, АЛЕКСАНДР НОВАК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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