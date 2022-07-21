Россия сократит поставки нефти на рынок в случае введения потолка цен на нее - Новак

Россия не будет поставлять нефть на мировой рынок, если будет введен потолок цен на нее, заявил в эфире Первого канала вице-премьер РФ Александр Новак.

"Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, безусловно, естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки, это означает, что мы просто в убыток работать не будем", - подчеркнул он.