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Дальнее зарубежье 21.07.2022 03:45

Байден объявил о выделении $2,3 млрд для противостояния природным катастрофам

Президент США Джо Байден в среду сообщил, что его администрация инвестирует $2,3 млрд в создание инфраструктуры, которая поможет справляться с последствиями климатических изменений - аномальной жарой, наводнениями, торнадо.

"Как президент я обязан принять безотлагательные меры и устранить явные и реальные угрозы, с которыми сталкивается наша страна. Это касается и климатических изменений", - заявил Байден, выступая в городе Сомерсете (штат Массачусетс).

"Сегодня я объявляю о крупнейших инвестициях - $2,3 млрд на создание инфраструктуры, которая призвана противостоять любым природным катастрофам - экстремальной жаре, наводнениям, ураганам, торнадо", - сказал он.

По словам американского лидера, впервые в истории США штаты смогут использовать федеральные средства, в частности, для закупки кондиционеров, установки охладительных систем в школах, чтобы пережить кризисную жару.

Байден подчеркнул, что воспринимает проблему климатических изменений как чрезвычайную ситуацию и будет принимать меры для борьбы с этой экзистенциальной угрозой, используя полномочия исполнительной власти.

Он пообещал, что в ближайшие дни его администрация объявит и о других решениях, направленных на борьбу с чрезвычайной ситуацией в области изменений климата.

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Тэги: США, КЛИМАТ, ДЖОЗЕФ БАЙДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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