Премьер Италии Драги планирует в четверг вновь подать в отставку

Премьер Италии Марио Драги намерен в четверг сообщить о решении подать в отставку, сообщает газета "Соле 24 - оре" со ссылкой на источники в парламенте.

По информации издания, Драги объявит об этом решении в четверг утром в начале заседания членов Палаты депутатов. После этого он планирует направиться к президенту Италии и подать ему прошение об отставке.

На такой шаг премьер пойдет после состоявшегося в среду вечером сложного для его правительства голосования в сенате. Сенаторы, с одной стороны, поддержали резолюцию о доверии Совету министров, а с другой - стало ясно, что коалиции, объединяющей ведущие партии Италии, по сути, больше нет.

Так, за резолюцию проголосовали 95 сенаторов, 35 выступили против. Однако членами сената Италии в настоящее время является 321 сенатор. Перед голосованием правые партии "Лига" и "Вперед, Италия", а также популистское "Движение пять звезд" заявили, то не будут участвовать в голосовании, так как не считают реальным продолжение работы правительства в его нынешнем виде. Это - самые крупные партии, представленные в сенате. Без их поддержки, как отмечают римские СМИ, у Драги не может быть большинства в парламенте.

Вопрос о доверии правительству рассмотрит нижняя палата парламента. Драги собирается официально сообщить о решении покинуть пост премьера.

На прошлой неделе глава правительства уже предпринял попытку уйти со своего поста, однако тогда президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку и попросил Драги выяснить в парламенте, может ли его правительство рассчитывать на стабильное большинство.

Вопрос о дальнейшем пребывании Драги у власти стал актуален после того, как 14 июля входящее в его коалицию "Движение пять звезд" отказалось участвовать в голосовании в сенате по предложению о выделении примерно 23 млрд евро на помощь страдающим от инфляции гражданам и компаниям. В этой партии в целом не возражают против такой помощи, однако считают неприемлемыми некоторые из предложенных мер.

У Драги даже без "Движения пять звезд" была поддержка большинства в обеих палатах парламента Италии. Однако он пришел к власти в 2021 году во главе коалиции, включавшей все основные партии. Тогда в Италии пошли на такой шаг, чтобы положить конец политическому кризису и не проводить внеочередные выборы в разгар пандемии COVID-19. Европейские СМИ отмечали, что, по мнению Драги, если кто-то из участников коалиции уйдет в оппозицию, то он не сможет занимать пост премьера: ведь изначально он обещал работать со всеми крупнейшими партиями Италии и не ввязываться в политические противостояния. Сам премьер - беспартийный.

Ситуация осложняется и итальянскими политическими реалиями. Опросы показывают рост поддержки у избирателей правых партий. Поэтому наблюдатели не исключают, что этим партиям может быть выгодно падение правительства Драги и проведение досрочных выборов в парламент.

При этом две правые партии - "Лига Севера" и "Вперёд, Италия" - входят в состав правящей коалиции. Они не заявляли, что больше не будут поддерживать Драги, но при этом - ясно давали понять, что не хотят, чтобы в коалиции оставалось "Движение пять звезд".

"Движение пять звезд", не считающее себя ни левым, ни правым, напротив, сейчас непопулярно в Италии. Некоторые эксперты полагают, что лидер этой партии Джузеппе Конте пошел на конфликт с Драги, надеясь привлечь к себе внимание и вернуть былую популярность. В последние недели Конте нередко критиковал правительство Италии, после чего в СМИ и начали рассуждать о том, удержится ли Драги на посту премьера.