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В Минфине США заявили о том, что намерены добиться введения предельной закупочной цены на нефть из России к концу года

Замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил о намерении добиться введения предельной закупочной цены для российской нефти к концу года.

Выступая на форме по безопасности в американском Аспене, он заявил, что если Россия "хочет доставлять свои энергоносители морским путем", то ей "нужно будет продавать нефть по более низкой цене", чтобы получить страховку от западных фирм, занимающихся страхованием морских перевозок нефти, сообщает издание Politico.

Замминистра отметил, что запрет на страхование российских нефтяных перевозок в соответствии с шестым пакетом санкций Евросоюза вводится в декабре.

Кроме того, по его словам, увеличение американских поставок нефти на мировой рынок обеспечит падение мировых цен на топливо.

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Тэги: США, РОССИЯ, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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