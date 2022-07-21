В Минфине США заявили о том, что намерены добиться введения предельной закупочной цены на нефть из России к концу года

Замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил о намерении добиться введения предельной закупочной цены для российской нефти к концу года.
Выступая на форме по безопасности в американском Аспене, он заявил, что если Россия "хочет доставлять свои энергоносители морским путем", то ей "нужно будет продавать нефть по более низкой цене", чтобы получить страховку от западных фирм, занимающихся страхованием морских перевозок нефти, сообщает издание Politico.
Замминистра отметил, что запрет на страхование российских нефтяных перевозок в соответствии с шестым пакетом санкций Евросоюза вводится в декабре.
Кроме того, по его словам, увеличение американских поставок нефти на мировой рынок обеспечит падение мировых цен на топливо.
Байрамов и Лавров обсудили ситуацию в регионе, подчеркнув важность полного выполнения положений трехсторонних заявлений
Баку и Рига обсудили двустороннее сотрудничество, партнерство Азербайджана и ЕС и ситуацию в регионе
Азербайджан и Вьетнам провели межмидовские политические консультации
Цены на нефть продолжают снижаться
"Северный поток" возобновил транспортировку газа после плановой профилактики
В мире зафиксировали почти 14 тыс. случаев заболевания оспой обезьян - ВОЗ
В Азербайджане зафиксирован рост случаев COVID-19
ЕС с начала пандемии выделил Азербайджану свыше 31 млн евро на борьбу с COVID-19
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
Алиев заложил фундамент предприятия по производству керамических плит в Сумгайыте
В Азербайджане запустили предприятие по производству серной кислоты за 10 млн манатов
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
По случаю Дня национальной прессы состоялся интеллектуальный конкурс
Клиентам ВТБ (Азербайджан) стал доступен сервис быстрых платежей AniPay
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ