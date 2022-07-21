Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

20.07 $/bbl +/- WTI 102.26 -1.96 Brent 106.92 -0.43

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 21.07.2022 11:35

Талибы заявили, что доклад Миссии ООН по теме прав человека в Афганистане не соответствует действительности

Движение "Талибан" назвало доклад Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) по правам человека в Афганистане "пропагандой".

"Доклад МООНСА о правах человека в Афганистане не соответствует действительности. В стране нет произвольных убийств или арестов. Если кто-то убивает или произвольно арестовывает, этот человек считается преступником и предстанет перед законом шариата", - написал в социальных сетях официальный представитель талибов Забиулла Муджахид.

Накануне Миссия ООН опубликовала доклад, в котором описывается ситуация с правами человека в этой стране за 10 месяцев правления движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), документ опубликован на сайте ООН.

"В период с середины августа 2021 года по середину июня 2022 года МООНСА зарегистрировала 2106 жертв среди гражданского населения (700 убитых, 1406 раненых). Большинство этих жертв - результат целенаправленных нападений вооруженной группировки "ИГИЛ-Хорасан" на общины этнических и религиозных меньшинств", - говорится в докладе.

По информации Миссии, за отчетный период ООН зарегистрировала по меньшей мере 160 убийств бывших правительственных чиновников и сотрудников сил безопасности представителями де-факто властей.

Также авторы отчета считают, что талибы ограничивают инакомыслие, подавляя протесты и ограничивая свободу СМИ, в том числе путем произвольных арестов журналистов, участников акций и представителей гражданского общества.

В миссии озабочены деятельностью Главного управления разведки (Истихбарат) Афганистана, чьи должностные лица, по данным ООН, практикуют суровое обращение с людьми, лишенными свободы. В отчете подробно говорится об их причастности к внесудебным казням, пыткам и жестокому обращению, а также произвольным арестам.

Также авторы отчета считают, что изданные в Министерстве пропаганды добродетели и предотвращения порока (Амр биль Маруф) Афганистана директивы ограничивают права и свободы афганцев, в частности женщин и девочек, а ситуация с правами человека усугубляется общенациональным экономическим, финансовым и гуманитарным кризисом беспрецедентного масштаба. По меньшей мере 59 % населения в настоящее время нуждается в гуманитарной помощи - на шесть миллионов человек больше, чем в начале 2021 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az