В Туркменистане открыли первый в Центральной Азии Центр по ремонту газовых турбин

В столице Туркменистана в среду введён в эксплуатацию Центр ремонта и сервисного обслуживания энергетического оборудования, сообщает в четверг правительственная газета "Нейтральный Туркменистан".

В церемонии его открытия принял участие президент страны Сердар Бердымухамедов.

Он отметил, что Центр является единственным предприятием в Центральной Азии, предназначенным для ремонта и сервисного обслуживания газовых турбин General Electric на основе передовых технологий.

"Открываемый сегодня Центр имеет большое значение для отрасли. Он предназначен для ремонта основного оборудования мощных энергетических объектов, построенных во всех регионах страны, что позволит сократить время и расходы на данные услуги, а также будет способствовать подготовке высококвалифицированных специалистов соответствующего профиля", - сказал Бердымухамедов.

Президент напомнил, что во всех регионах Туркменистана работают новые электростанции, продолжается реализация других крупных проектов в энергетической отрасли, ведется сооружение внутренней кольцевой энерголинии, а также ЛЭП Туркменистан-Афганистан-Пакистан, наращиваются объемы и диверсифицируется география экспорта туркменской электроэнергии.

Центр, построенный турецкой компанией Calik Enerji, соответствует и экологическим требованиям, здесь внедрены передовые технологии американской компании General Electric. Трудиться на новом предприятии будут свыше 120 работников, которые предварительно прошли стажировки за рубежом для расширения компетенций.

Выступивший на церемонии открытия руководитель Calik Holding Ахмет Чалык подчеркнул, что новый Центр в Ашхабаде является самым современным по оснащению среди аналогичных объектов в мире.

Руководитель европейского подразделения General Electric Брис Райзин объявил о выдаче новому производственному комплексу сертификата на использование технологий GE.

Представитель британской компании The London Energy Club вручил сертификат, подтверждающий, что новое предприятие в Ашхабаде является передовым инженерным объектом и первым в Центральной Азии сервисным центром данного профиля.