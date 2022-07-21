В Туркменистане открыли первый в Центральной Азии Центр по ремонту газовых турбин

В столице Туркменистана в среду введён в эксплуатацию Центр ремонта и сервисного обслуживания энергетического оборудования, сообщает в четверг правительственная газета "Нейтральный Туркменистан".
В церемонии его открытия принял участие президент страны Сердар Бердымухамедов.
Он отметил, что Центр является единственным предприятием в Центральной Азии, предназначенным для ремонта и сервисного обслуживания газовых турбин General Electric на основе передовых технологий.
"Открываемый сегодня Центр имеет большое значение для отрасли. Он предназначен для ремонта основного оборудования мощных энергетических объектов, построенных во всех регионах страны, что позволит сократить время и расходы на данные услуги, а также будет способствовать подготовке высококвалифицированных специалистов соответствующего профиля", - сказал Бердымухамедов.
Президент напомнил, что во всех регионах Туркменистана работают новые электростанции, продолжается реализация других крупных проектов в энергетической отрасли, ведется сооружение внутренней кольцевой энерголинии, а также ЛЭП Туркменистан-Афганистан-Пакистан, наращиваются объемы и диверсифицируется география экспорта туркменской электроэнергии.
Центр, построенный турецкой компанией Calik Enerji, соответствует и экологическим требованиям, здесь внедрены передовые технологии американской компании General Electric. Трудиться на новом предприятии будут свыше 120 работников, которые предварительно прошли стажировки за рубежом для расширения компетенций.
Выступивший на церемонии открытия руководитель Calik Holding Ахмет Чалык подчеркнул, что новый Центр в Ашхабаде является самым современным по оснащению среди аналогичных объектов в мире.
Руководитель европейского подразделения General Electric Брис Райзин объявил о выдаче новому производственному комплексу сертификата на использование технологий GE.
Представитель британской компании The London Energy Club вручил сертификат, подтверждающий, что новое предприятие в Ашхабаде является передовым инженерным объектом и первым в Центральной Азии сервисным центром данного профиля.
Байрамов и Лавров обсудили ситуацию в регионе, подчеркнув важность полного выполнения положений трехсторонних заявлений
Баку и Рига обсудили двустороннее сотрудничество, партнерство Азербайджана и ЕС и ситуацию в регионе
Азербайджан и Вьетнам провели межмидовские политические консультации
Число случаев COVID-19 в мире превысило 566,7 млн - университет Хопкинса
В мире зафиксировали почти 14 тыс. случаев заболевания оспой обезьян - ВОЗ
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
Алиев заложил фундамент предприятия по производству керамических плит в Сумгайыте
В Азербайджане запустили предприятие по производству серной кислоты за 10 млн манатов
Президент Казахстана заявляет о необходимости экономической кооперации стран Центральной Азии на фоне санкционных войн
Драги подтвердил президенту Италии, что решил уйти с поста премьера
Драги вновь подаст президенту Италии прошение об отставке с поста премьера
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Отобраны участники программы «Yelo Summer Challenge»
По случаю Дня национальной прессы состоялся интеллектуальный конкурс
Клиентам ВТБ (Азербайджан) стал доступен сервис быстрых платежей AniPay
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ