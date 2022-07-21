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СНГ 21.07.2022 12:36

Президент Казахстана заявляет о необходимости экономической кооперации стран Центральной Азии на фоне санкционных войн

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал партнеров по Центральной Азии форсировать развитие экономического сотрудничества на фоне санкционных войн.

"Угроза надвигающейся глобальной рецессии, во многом спровоцированной санкционными войнами и растущим протекционизмом, выводит на первый план вопрос форсированного развития регионального экономического сотрудничества", - сказал Токаев на встрече глав стран Центральной Азии в Чолпон-Ате в четверг.

Президент считает, что центральноазиатская экономическая кооперация вполне может стать одним из ключевых источников роста национальных экономик региона.

"Учитывая наличие огромных резервов для наращивания взаимной торговли, в обозримой перспективе желательно довести этот показатель до $15 млрд", - сказал Токаев.

По его словам, за последние 5 лет товарооборот Казахстана с другими странами Центральной Азии вырос на 42%, достигнув $6,3 млрд.

Глава государства отметил, что в условиях рушащихся производственных и торговых цепочек повсеместно и все более отчетливо проявляется тенденция к регионализации.

"Было бы практически полезно принять действенные меры для запуска сети приграничных торгово-экономических хабов, которые будут служить опорными точками Единой товаропроводящей системы стран Центральной Азии с перспективой ее дальнейшего расширения", - сказал Токаев.

Так, на казахско-узбекской границе реализуется проект международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия", а на казахско-кыргызской границе - индустриальный торгово-логистический комплекс. Договоренность о создании оптово-распределительных центров есть и с Таджикистаном, отметил глава Казахстана.

Кроме того, Казахстан планирует совместно с Туркменистаном построить зерновой терминал, добавил он.

"Эти проекты отвечают нашим общим интересам в увеличении объемов взаимного товарооборота, а также экспорта продукции на рынки Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и других стран", - подчеркнул Токаев.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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