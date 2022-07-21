Инвестиции в восстановление Карабаха и В.Зангезура стимулировали рост в секторе строительства Азербайджана на 5,2% - АБР

Азиатский банк развития (АБР) ускорение инфляции в Азербайджане в 2022 году связывает с ростом цен на продукты питания из-за перебоев с поставками на фоне войны в Украине и вышения цен у торговых партнеров.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в июльском обзоре АБР «Asian Development Outlook-2022» отмечается, что эти факторы привели к росту среднегодовой инфляции в Азербайджане до 12,6% на конец мая.

АБР подчеркивает, что в целом из-за вышеуказанных проблем рост инфляции наблюдается во всех странах региона Кавказ и Центральная Азия. На основании этого, АБР повысил прогноз по инфляции в этом регионе до 11,3% на 2022 год (предыдущая оценка – 8,8%) с замедлением до 8,1% в 2023 году (предыдущая оценка – 7,1%).

Банк также считает, что в регионе темпы роста ВВП будут выше, чем оценивалось ранее: 3,8% в 2022 году (предыдущая оценка – 3,6%) и 4,1% в 2023 году (предыдущая оценка – 4%), так как страны региона лучше преодолевают последствия войны в Украине, чем предполагалось ранее.

«При этом рост в этих странах может замедлится в ближайшие месяцы на фоне неопределенной геополитической», - указывает АБР.

В обзоре отмечается, что в январе-мае 2022 года рост ВВП Азербайджана составил 7,2%, что обусловлено высокими темпами роста в ненефтяном секторе. «Инвестиции в восстановление освобожденных территорий стимулировали рост сектора строительства на 5,2%, тогда как предыдущие пять лет в этом секторе наблюдался спад», - подчеркивается в документе.

А.Азизов