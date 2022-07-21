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Дальнее зарубежье 21.07.2022 11:44

Новый президент Шри-Ланки Викрамасингхе принял присягу

Избранный накануне президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе в четверг приведен к присяге, сообщает агентство Associated Press.

Торжественная церемония прошла в парламенте страны в Коломбо. Теперь 73-летний Викрамасингхе должен будет назначить премьера страны.

Накануне парламент Шри-Ланки избрал экс-премьера страны Викрамасингхе главой государства. Сразу после голосования новый лидер призвал политиков к сотрудничеству и пообещал преодолеть кризис в стране. Однако протестующие остались недовольны новым главой государства и собрались у президентского дворца, скандируя лозунги: "Ранил, уходи".

Согласно Конституции страны, президента на Шри-Ланке избирают в ходе прямого всеобщего голосования. Однако в случаях, когда президент покидает свой пост раньше срока, парламент сам избирает главу государства.

Ранее в июле Готабая Раджапакса ушел в отставку с поста президента страны на фоне массовых протестов, которые продолжаются уже несколько месяцев.

Шри-Ланка переживает самый серьезный экономический кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании. На Шри-Ланке наблюдается дефицит продовольствия, топлива и медикаментов.

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Тэги: ШРИ/ЛАНКА, ПРЕЗИДЕНТ, ПРИСЯГА


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