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Финансы 21.07.2022 11:53

Азерлотерея в 2021 году увеличила прибыль в 1,7 раза

Доходы ОАО «Азерлотерея» в 2021 году составили 43 млн 569,708 тыс. манатов, что в 2,4 раза выше показателя 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

Такие данные указаны в опубликованной финансовой отчетности общества за 2021 года по МСФО.

Чистая прибыль Азерлотерея по итогам 2021 года составила 7 млн 581,124 тыс. манатов (рост по сравнению с показателем 2020 года на 72,6% - ИФ).

В целом, активы общества в 2021 году увеличились в 2,9 раза - до 31 млн 873,63 тыс. манатов, обязательства в 5,8 раза - до 3 млн 818,688 тыс. манатов.

Капитал общества за отчетный год увеличился на 33,1% - до 9 млн 728,736 тыс. манатов, уставный капитал остался неизменным - 200 тыс. манатов.

Нераспределенная прибыль на начало 2022 года оценивается в 9 млн 528,736 тыс. манатов.

АО «Азерлотерея» создано указом президента Азербайджана 23 ноября 2001 года и ее учредителем является министерство экономики. «Азерлотерея» является монополистом на лотерейном рынке Азербайджана. Министерство экономики Азербайджана и турецкая компания Demiroren Shans Oyunlari Yatirimlari A.S. 27 февраля 2021 года подписали соглашение о передаче ОАО «Азерлотерея» в управление турецкой компании "YMT Sans B.V." ("дочка" компании Demiroren Shans Oyunlari Yatirimlari A.S.).

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРЛОТЕРЕЯ, ДОХОДЫ

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