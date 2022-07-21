Драги подтвердил президенту Италии, что решил уйти с поста премьера

Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил в четверг президенту страны Серджо Маттарелле, что не изменил решения об уходе в отставку.
"Президент Республики Серджо Маттарелла принял в Квиринальском дворце председателя Совета министров Марио Драги. Премьер (...) подтвердил решение об уходе в отставку", - сообщает канцелярия президента Италии.
"Президент принял это к сведению", - отмечается в заявлении канцелярии. В нем указывается, что правительство пока продолжит работу, ограничиваясь выполнением текущих задач.
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