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Дальнее зарубежье 21.07.2022 12:33

Драги подтвердил президенту Италии, что решил уйти с поста премьера

Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил в четверг президенту страны Серджо Маттарелле, что не изменил решения об уходе в отставку.

"Президент Республики Серджо Маттарелла принял в Квиринальском дворце председателя Совета министров Марио Драги. Премьер (...) подтвердил решение об уходе в отставку", - сообщает канцелярия президента Италии.

"Президент принял это к сведению", - отмечается в заявлении канцелярии. В нем указывается, что правительство пока продолжит работу, ограничиваясь выполнением текущих задач.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ПРЕМЬЕР, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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