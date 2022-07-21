Метанольный завод SOCAR в I полугодии экспортировал метанола на $70 млн

ООО "SOCAR Methanol" компании SOCAR в I-ом полугодии 2022 года произвело 271,2 тыс. тонн метанола, что в 2,8 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

При этом по состоянию на 1 июля на складе предприятия имеется 46,1 тыс. тонн готовой продукции.

Согласно данным Государственного таможенного комитета, SOCAR Methanol в отчетный период экспортировал 232 тыс. 578,68 т метанола на сумму $70 млн 678,36 тыс. Доля метанола в общем объеме экспорта из Азербайджана за отчетный период составила 0,38%, в объеме экспорта ненефтяной продукции - 4,85%.

Как сообщалось, c января 2021 года по апрель ООО "SOCAR Methanol" не осуществлял ни производства, ни экспорта метанола ввиду остановки на капитальный ремонт. Завод возобновил свою деятельность в мае 2021 года.

Азербайджанский метанольный завод в Гарадагском районе Баку был построен компанией AzMeCo. Инвестиции AzMeCo в строительство завода составили около $500 млн. Производственная мощность завода составляет 720 тыс. тонн метилового спирта в год.

SOCAR приобрела завод за 810 млн манатов у ЗАО "Аграркредит", получившего предприятие в свое распоряжение от Международного банка Азербайджана по решению суда.

Н.Аббасова