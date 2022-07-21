Метанольный завод SOCAR в I полугодии экспортировал метанола на $70 млн

ООО "SOCAR Methanol" компании SOCAR в I-ом полугодии 2022 года произвело 271,2 тыс. тонн метанола, что в 2,8 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
При этом по состоянию на 1 июля на складе предприятия имеется 46,1 тыс. тонн готовой продукции.
Согласно данным Государственного таможенного комитета, SOCAR Methanol в отчетный период экспортировал 232 тыс. 578,68 т метанола на сумму $70 млн 678,36 тыс. Доля метанола в общем объеме экспорта из Азербайджана за отчетный период составила 0,38%, в объеме экспорта ненефтяной продукции - 4,85%.
Как сообщалось, c января 2021 года по апрель ООО "SOCAR Methanol" не осуществлял ни производства, ни экспорта метанола ввиду остановки на капитальный ремонт. Завод возобновил свою деятельность в мае 2021 года.
Азербайджанский метанольный завод в Гарадагском районе Баку был построен компанией AzMeCo. Инвестиции AzMeCo в строительство завода составили около $500 млн. Производственная мощность завода составляет 720 тыс. тонн метилового спирта в год.
SOCAR приобрела завод за 810 млн манатов у ЗАО "Аграркредит", получившего предприятие в свое распоряжение от Международного банка Азербайджана по решению суда.
Н.Аббасова
Байрамов и Лавров обсудили ситуацию в регионе, подчеркнув важность полного выполнения положений трехсторонних заявлений
Баку и Рига обсудили двустороннее сотрудничество, партнерство Азербайджана и ЕС и ситуацию в регионе
Азербайджан и Вьетнам провели межмидовские политические консультации
Число случаев COVID-19 в мире превысило 566,7 млн - университет Хопкинса
В мире зафиксировали почти 14 тыс. случаев заболевания оспой обезьян - ВОЗ
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
Алиев заложил фундамент предприятия по производству керамических плит в Сумгайыте
В Азербайджане запустили предприятие по производству серной кислоты за 10 млн манатов
Президент Казахстана заявляет о необходимости экономической кооперации стран Центральной Азии на фоне санкционных войн
Драги подтвердил президенту Италии, что решил уйти с поста премьера
Драги вновь подаст президенту Италии прошение об отставке с поста премьера
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Отобраны участники программы «Yelo Summer Challenge»
По случаю Дня национальной прессы состоялся интеллектуальный конкурс
Клиентам ВТБ (Азербайджан) стал доступен сервис быстрых платежей AniPay
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ